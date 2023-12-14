В Казани на год продлили бесплатный проезд для детей участников спецоперации

В столице Татарстана на весь 2024 год продлили одну из мер социальной поддержки детей участников специальной военной операции — бесплатный проезд в общественном транспорте города.

Постановление исполкома города, вносящее соответствующее изменение в постановление №3434 от 10 октября 2022 года, опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Право бесплатного проезда в общественном транспорте предоставляется детям в возрасте от 8 до 18 лет, один из родителей которых участвует в спецоперации. Эта норма распространяется на детей как мобилизованным граждан, так и контрактников.

Пакет мер социальной поддержки, введенный в Казани после начала частичной мобилизации в прошлом году, предусматривает также бесплатное питание в школах, бесплатное посещение культурных и спортивных учреждений по карте «Батыр» и так далее.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.