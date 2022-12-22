В Казани мерами поддержки охвачены более 2,2 тыс. детей участников спецоперации

В Казани городскими мерами поддержки охвачены все семьи участников специальной военной операции на Украине, в которых воспитываются 2219 детей младше 18 лет. Об этом сообщила сегодня на итоговом заседании городского штаба по поддержке семей мобилизованных начальник Управления по социальной политике исполкома Казани Ирина Смирнова.

«В школах и колледжах 1446 детей получают бесплатное двухразовое питание. С 1 ноября 773 родителя освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных дошкольных учреждениях. Продолжается процесс выдачи семьям карты „Батыр“», — рассказала докладчик.

На данный момент карту «Батыр», позволяющую бесплатное посещение культурных и спортивных учреждений, получили 1797 детей. Соответствующую льготу предоставляют 45 учреждений культуры и 20 спортивных объектов.

«Изначально действие карты распространялось на посещение республиканских и муниципальных культурных учреждений города. Затем к акции подключились и частные учреждения. Это Международный институт антиквариата „Мир искусств“, музей „Городская панорама“, Музей Казанской иконы, Казанский молодежный театр на Булаке. Также речь идет о таких экскурсиях, как „Культурное наследие и ценности татарского народа“ и „Казань Мусульманская“ (по Старо-Татарской слободе), „Казанский Арбат“ (по улице Баумана), „Университетский городок и улица Кремлевская“», — пояснила чиновник.

К сегодняшнему дню по карте «Батыр» предоставлено более 3000 билетов государственными, муниципальными и частными учреждениями культуры.

Во время осенних каникул городским центром по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» была организована бесплатная смена для 30 детей в лагере «Восток». Кроме того, зарегистрировано 13 обращений на получение путевки в лагерь на новогодние каникулы. Смена должна пройти с 2 по 8 января.

«Все подростковые клубы и спортивные учреждения бесплатно предоставляют свои услуги детям мобилизованных. А с открытием сезона по массовому катанию на коньках дети с удовольствием посещают закрытые и открытые ледовые арены», — добавила Смирнова.

Она отметила, что востребована также и транспортная карта. На данный момент выдано 1215 транспортных карт, по которым совершено более 24 тыс. поездок на городском транспорте.

«Как показало время, горячая линия „Добрая Казань“, которая открылась с 1 октября, стала важным каналом для получения поддержки семьями мобилизованных. По состоянию на 21 декабря на горячую линию поступило 2859 обращений, из них отработано 2760. Большая часть включала в себя консультации, разъяснения по вопросам, охвачен спектр разъяснений по покупке лекарств и одежды», — подчеркнула Смирнова.

Ведется работа и в комплексном центре социального обслуживания населения. «Помогаем 64 семьям в оформлении документов в реабилитационные центры, оказываем психологические консультации», — объяснила она.

По ее словам, также предоставляется психологическая помощь: с сентября в филиалы центра «Доверие обратились 134 человека. Психологи находились круглосуточно на линии и объясняли, как справится с тревогой и каким образом действовать в такой стрессовой ситуации. Еще 29 человек получили помощь психологов в формате личных консультаций.

Кроме того, 42 семьи получили лекарства и медицинские услуги с помощью АНО «Добрая Казань». Также совместно с Управлением здравоохранения была оказана помощь 46 семьям в проведении различных медицинских обследований, некоторые из них прошли санаторно-курортное лечение. С участием городского Комитета экономического развития удалось помочь получить кредитные каникулы восьми семьям.

«С устройством детей в детские сады и школы помогли 47 семьям. На данный момент 15 жен участников СВО проходят переобучение в Центре занятости населения Казани. Также 416 семей получили продуктовые наборы на сумму более 800 тыс. рублей и 11 семей получили финансовую поддержку в оплате коммунальных услуг и жилья. Произведена помощь в покупке подгузников и детского питания на сумму 277 тыс. рублей. Волонтеры оказывают помощь 27 семьям. Добровольцы отводят детей в школы и покупают необходимые лекарства», — заключила начальник Управления по соцполитике.