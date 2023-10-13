Для детей участников СВО из Татарстана заработают спортивные секции

Бесплатные спортивные секции для детей участников специальной военной операции откроются в Татарстане. Об этом сообщил сегодня директор по развитию региональной общественной организации РТ «Союз отцов» Алексей Сандригайло за круглым столом в Казани.

«Есть договоренность с тремя спортивными клубами, которые будут набирать бесплатные секции для детей, чьи отцы ушли на СВО. Более того, сейчас мы ведем специальные переговоры. У нас есть отцы — тренеры, спортсмены, чтобы открыть подобные секции на базе школ», — сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Круглый стол «Ответственное отцовство» прошел в здании Общественной палаты РТ накануне российского праздника — Дня отца, который будет отмечаться 15 октября. Участники мероприятия обсудили результаты работы региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» за 2023 год и меры поддержки участников СВО. В завершение состоялось награждение отличившихся отцов республики.

Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин назвал семьи с двумя и более детьми — будущим страны, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — сказал он.