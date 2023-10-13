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Для детей участников СВО из Татарстана заработают спортивные секции
Бесплатные спортивные секции для детей участников специальной военной операции откроются в Татарстане. Об этом сообщил сегодня директор по развитию региональной общественной организации РТ «Союз отцов» Алексей Сандригайло за круглым столом в Казани.
«Есть договоренность с тремя спортивными клубами, которые будут набирать бесплатные секции для детей, чьи отцы ушли на СВО. Более того, сейчас мы ведем специальные переговоры. У нас есть отцы — тренеры, спортсмены, чтобы открыть подобные секции на базе школ», — сказал он.
Круглый стол «Ответственное отцовство» прошел в здании Общественной палаты РТ накануне российского праздника — Дня отца, который будет отмечаться 15 октября. Участники мероприятия обсудили результаты работы региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» за 2023 год и меры поддержки участников СВО. В завершение состоялось награждение отличившихся отцов республики.
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