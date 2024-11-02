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В Казани на день изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а, 89
В связи с проведением крестного хода 4 ноября в Казани изменится движение автобусов четырех маршрутов. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
Шествие будет проходить от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви с 7 утра. Поэтому до завершения крестного хода решено изменить схему курсирования общественного транспорта.
Так, автобус №22 в прямом направлении будет следовать: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова далее по маршруту, в обратном направлении ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба — далее по маршруту.
Автобус №28 направится по схеме ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба, а затем вернется к обычному маршруту.
Автобус №28а: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова и далее по маршруту.
Автобус №89 в прямом направлении: ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба — далее по маршруту, в обратном направлении Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова далее по маршруту.
Также ранее стало известно об ограничениях движения, которые будут введены на эти часы.
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