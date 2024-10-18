В центре Казани ограничат движение во время крестного хода

4 ноября в столице Татарстана состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим принято решение о временном ограничении движения по ряду улиц, следует из постановления исполкома Казани.

Процессия проследует от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Ограничивать проезд автомобилей начнут с 7 утра — меры будут принимать постепенно, по мере движения крестного хода, на следующих участках:

— улица Кремлевская, на участке от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая;

— улица Профсоюзная, на участке от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия;

— съезд с площади Первого Мая, на участке от улицы Кремлевской до Профсоюзной;

— улица Баумана, на участке от улицы Профсоюзной до Батурина;

— съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

— съезд с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

— улица Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;

— улица Маркса, на участке от улицы Лобачевского до Батурина;

— улица Миславского, на участке от улицы Маркса до улицы Дзержинского.

При необходимости ограничение также введут на улице Япеева — от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной. Кроме того, с 07 утра до 09.30 частично перекроют проезжую часть на улице Большой, на отрезке от улицы Япеева до улицы Батурина.