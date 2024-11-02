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Минниханов: Единение особенно важно, когда враги России хотят расколоть наше общество
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность жителей республики в предстоящие праздники и провести мероприятия на самом высоком уровне. Об этом он сообщил во время субботнего совещания в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса.
Руководитель республики напомнил, что в понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Он относит нас к событиям 1612 года, когда люди разного происхождения, положения в обществе и вероисповедания в едином порыве освободили Отечество от иноземных захватчиков.
«Единение особенно важно в условиях, когда враги страны делают попытки расколоть наше общество, рассорить народы на национальной и религиозной почве», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис РТ сообщил, что торжество, посвященное Дню народного единства, на республиканском уровне пройдет в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, а также во всех районах Татарстана.
В этот же день православные христиане отметят праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь. Минниханов поздравил верующих с предстоящим праздником и поручил провести мероприятия на самом высоком уровне, обеспечить усиленную безопасность.
Кроме того, 6 ноября в Татарстане отмечается День Конституции республики.
«Основной закон был принят в сложное время, в период масштабных изменений в обществе. Он и сегодня является нашим основным документом, гарантирует права и свободы граждан, обеспечивает сохранение исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков наших народов, выступает надежной основой гражданского мира и согласия, успешного социально-экономического развития республики», — заявил Раис Татарстана.
В заключение он выразил уверенность, что татарстанцы, соблюдая все нормы основного закона республики, продолжат созидательный курс, нацеленный на укрепление единства России и процветание Татарстана.
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