Минниханов: Единение особенно важно, когда враги России хотят расколоть наше общество

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность жителей республики в предстоящие праздники и провести мероприятия на самом высоком уровне. Об этом он сообщил во время субботнего совещания в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса.

Руководитель республики напомнил, что в понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Он относит нас к событиям 1612 года, когда люди разного происхождения, положения в обществе и вероисповедания в едином порыве освободили Отечество от иноземных захватчиков.

«Единение особенно важно в условиях, когда враги страны делают попытки расколоть наше общество, рассорить народы на национальной и религиозной почве», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ сообщил, что торжество, посвященное Дню народного единства, на республиканском уровне пройдет в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, а также во всех районах Татарстана.

В этот же день православные христиане отметят праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь. Минниханов поздравил верующих с предстоящим праздником и поручил провести мероприятия на самом высоком уровне, обеспечить усиленную безопасность.

Кроме того, 6 ноября в Татарстане отмечается День Конституции республики.

«Основной закон был принят в сложное время, в период масштабных изменений в обществе. Он и сегодня является нашим основным документом, гарантирует права и свободы граждан, обеспечивает сохранение исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков наших народов, выступает надежной основой гражданского мира и согласия, успешного социально-экономического развития республики», — заявил Раис Татарстана.

В заключение он выразил уверенность, что татарстанцы, соблюдая все нормы основного закона республики, продолжат созидательный курс, нацеленный на укрепление единства России и процветание Татарстана.