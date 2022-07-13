В Казани на четыре дня прекратится движение троллейбусов №6, 8 и 12

В Казани в течение четырех дней не будут функционировать троллейбусные маршруты №6, 8 и 12. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной этого станет перекрытие движения по улице Салимжанова из-за строительства квартальных сетей теплоснабжения, о котором ранее сообщал «Татар-информ».

Троллейбусы №6, 8 и 12 не будут курсировать с 4.00 14 июля до 00.00 18 июля.

Кроме того, в Казани на три дня изменится схема движения двух автобусов.