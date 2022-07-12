В Казани на четыре дня перекроют улицу Салимжанова

В Казани на четыре дня полностью перекроют движение транспорта по улице Салимжанова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на распоряжение, подписанное в исполкоме города.

Участок от дома №2 до дома №2г будет полностью закрыт для автомобилей с 4.00 14 июля до 00.00 18 июля.

Причиной временных неудобств станет строительство квартальных сетей теплоснабжения, уточнили в мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца месяца в Казани перекроют участок улицы Чехова.