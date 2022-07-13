На три дня в Казани изменится схема движения двух автобусов

В Казани на три дня изменится схема движения двух автобусов — №63 и 94. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной изменения маршрутов общественного транспорта станет полное закрытие на три дня проезда по улице Сафиуллина около дома №50 по улице Фучика из-за реконструкции магистрального тепловода.

С 18.00 15 июля по 18.00 17 июля автобусы №63, следуя от остановки «Кул Гали» к остановке «Ул. Комиссара Габишева», будут двигаться по улицам Фучика, Зорге и вновь Фучика, а далее по обычному маршруту.

В это же время автобусы №94, двигаясь от остановки «Метро „Дубравная“», станут разворачиваться на перекрестке улиц Фучика и Зорге, а затем направляться в сторону улицы Габишева и далее по стандартному маршруту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до конца лета будет частично ограничено движение по улице Сафиуллина.