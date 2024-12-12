В Казани меняется схема движения транспорта по Горьковскому шоссе

Фото: kzn.ru

Сегодня, 12 декабря, в столице Татарстана после реконструкции откроется Горьковское шоссе. На ряде участков изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, при выезде с улицы Осиновская движение прямо и налево окажется запрещено. Для въезда в город и поселок Юдино понадобится повернуть направо и развернуться на петле, которая начинается у дома №96 по улице Залесная. При выезде из поселка Юдино на улицу Залесная останется только поворот направо. Движение прямо и налево будет запрещено. Для выезда из города потребуется развернуться на петле около детского оздоровительного лагеря «Восток».

Машины, направляющиеся в город по улице Залесная, на перекрестке с улицей Осиновская смогут уехать лишь прямо и направо, так как поворот налево запретят. Аналогичную схему движения организуют в направлении к трассе М7 «Волга». Съезд налево, в поселок Юдино, закроют, двигаться можно будет только прямо и направо. Для попадания в Юдино придется воспользоваться разворотной петлей.

Схема: kzn.ru

В свою очередь на перекрестке улицы Евгения Шварца и Горьковского шоссе окажется разрешен лишь поворот направо, а движение прямо запретят. На перекрестке Горьковского шоссе и улицы, параллельной улице Аксакова, выехать на шоссе будет нельзя. Жители микрорайона Залесный и ЖК «Салават Купере» смогут попасть на улицу Залесная по улице Осиновская. Также можно будет выехать у спорткомплекса «Олимпиец» и поехать направо до разворотной петли.

Схема: kzn.ru

Кроме того, запретят выезд на улицу Залесая в районе домов №50 и №52 по дублеру улицы Залесная.

Схема: kzn.ru

Для транспорта, который движется к улице Восстания, будет доступна эстакада. При движении в обратном направлении следует воспользоваться тоннелем.

Схема: kzn.ru

Помимо этого, на перекрестках улиц Болотникова и Кулахметова, улиц Фрунзе и Кулахметова двигаться можно будет только прямо и направо.

Планируется, что в результате реконструкции Горьковского шоссе пропускная способность этой 11,5-километровой магистрали увеличится в два раза — до 11 тыс. автомобилей в час. Улучшения смогут почувствовать около 140 тыс. человек.