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Общество 8 ноября 2024 12:09

Движение по Горьковскому шоссе в Казани хотят открыть в декабре

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Движение по Горьковскому шоссе в Казани хотят открыть в декабре
Фото: мэрия Казани

Реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 95%. Ожидается, что уже в первой половине декабря автомобилисты смогут проехать по обновленной трассе, сообщили в мэрии столицы РТ.

Рабочие завершили ремонт дорожного полотна, строительство трехуровневой развязки, разворотных петель, тротуаров и других элекметров. Подходят к концу облицовка переходов и строительство тоннеля под велосипедистов, который находится под железнодорожным мостом.

К работам на объекте привлечены 86 человек и 24 единицы техники.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, реконструкция позволит повысить пропускную способность Горьковского шоссе в два раза. Он выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, Правительству РТ и руководству России за возможность проведения работ.

«За два года проведена колоссальная работа на протяжении 11,5 километров, которые ведут на федеральную трассу М7. Это также излюбленное направление жителей Казани на дачи и к большому жилому району „Салават Купере“. Дорога жизни, о которой мечтали мы и наши предшественники», — подчеркнул глава города.

#горьковское шоссе казани #Ильсур Метшин
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