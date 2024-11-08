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Движение по Горьковскому шоссе в Казани хотят открыть в декабре
Реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 95%. Ожидается, что уже в первой половине декабря автомобилисты смогут проехать по обновленной трассе, сообщили в мэрии столицы РТ.
Рабочие завершили ремонт дорожного полотна, строительство трехуровневой развязки, разворотных петель, тротуаров и других элекметров. Подходят к концу облицовка переходов и строительство тоннеля под велосипедистов, который находится под железнодорожным мостом.
К работам на объекте привлечены 86 человек и 24 единицы техники.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, реконструкция позволит повысить пропускную способность Горьковского шоссе в два раза. Он выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, Правительству РТ и руководству России за возможность проведения работ.
«За два года проведена колоссальная работа на протяжении 11,5 километров, которые ведут на федеральную трассу М7. Это также излюбленное направление жителей Казани на дачи и к большому жилому району „Салават Купере“. Дорога жизни, о которой мечтали мы и наши предшественники», — подчеркнул глава города.
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