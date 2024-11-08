Движение по Горьковскому шоссе в Казани хотят открыть в декабре

Фото: мэрия Казани

Реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 95%. Ожидается, что уже в первой половине декабря автомобилисты смогут проехать по обновленной трассе, сообщили в мэрии столицы РТ.

Рабочие завершили ремонт дорожного полотна, строительство трехуровневой развязки, разворотных петель, тротуаров и других элекметров. Подходят к концу облицовка переходов и строительство тоннеля под велосипедистов, который находится под железнодорожным мостом.

К работам на объекте привлечены 86 человек и 24 единицы техники.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, реконструкция позволит повысить пропускную способность Горьковского шоссе в два раза. Он выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, Правительству РТ и руководству России за возможность проведения работ.

«За два года проведена колоссальная работа на протяжении 11,5 километров, которые ведут на федеральную трассу М7. Это также излюбленное направление жителей Казани на дачи и к большому жилому району „Салават Купере“. Дорога жизни, о которой мечтали мы и наши предшественники», — подчеркнул глава города.