В Казани ликвидируют Дирекцию муниципальных жилищных программ

Дирекция муниципальных и жилищных программ в Казани будет ликвидирована до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома.

«Ликвидировать муниципальные унитарное предприятие города Казани „Дирекция муниципальных жилищных программ“», — отмечается в документе.

Ранее в исполкоме объявили, что в этот же срок будет упразднено МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района».

Напомним, что в срок до 2025 года в столице Татарстана планируют преобразовать несколько муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества.