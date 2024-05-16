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В Казани ликвидируют Дирекцию муниципальных жилищных программ
Дирекция муниципальных и жилищных программ в Казани будет ликвидирована до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома.
«Ликвидировать муниципальные унитарное предприятие города Казани „Дирекция муниципальных жилищных программ“», — отмечается в документе.
Ранее в исполкоме объявили, что в этот же срок будет упразднено МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района».
Напомним, что в срок до 2025 года в столице Татарстана планируют преобразовать несколько муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества.
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