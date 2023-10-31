Власти Казани пополнят план приватизации муниципальной собственности

Власти Татарстана планируют приватизировать помещения, целое здание и земельный участок, а также преобразовать девять муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества. Работа будет проводиться в 2024 году. Об этом говорится в проекте решения Казгордумы, проходящем антикоррупционную экспертизу.

Изменения внесут в прогнозный план приватизации муниципальной собственности города на 2023-2025 годы.

Согласно документу, будут приватизированы помещения цокольного этажа по ул.Академика Попова, помещения 1-го этажа в домах по ул.Восстания и Татарстан, а также двухэтажное здание №5 1917 года постройки и земельный участок под ним по ул.Токарной.

Кроме того, план на 2023-2025 годы пополнит новый список — муниципальных унитарных предприятий (МУП), которые преобразуют в акционерные общества (АО). В перечне указано девять позиций:

— «Ритуал»;

— «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани»;

— «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»;

— «Центр подготовки исходной документации»;

— «Дирекция муниципальных жилищных программ»;

— «Горводзеленхоз»;

— «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства»;

— «Городское благоустройство»;

— «Городские мосты».

Работу проведут в четвертом квартале следующего года.

Еще одно изменение, вносимое в документ, коснется перечня хозяйствующих обществ с долей муниципального образования в уставном капитале, акции и доли которых подлежат реализации. Его пополнило три организации: АО «Транспортная карта» и «Черное озеро», КБЭР «Банк Казани».