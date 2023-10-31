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Власти Казани пополнят план приватизации муниципальной собственности
Власти Татарстана планируют приватизировать помещения, целое здание и земельный участок, а также преобразовать девять муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества. Работа будет проводиться в 2024 году. Об этом говорится в проекте решения Казгордумы, проходящем антикоррупционную экспертизу.
Изменения внесут в прогнозный план приватизации муниципальной собственности города на 2023-2025 годы.
Согласно документу, будут приватизированы помещения цокольного этажа по ул.Академика Попова, помещения 1-го этажа в домах по ул.Восстания и Татарстан, а также двухэтажное здание №5 1917 года постройки и земельный участок под ним по ул.Токарной.
Кроме того, план на 2023-2025 годы пополнит новый список — муниципальных унитарных предприятий (МУП), которые преобразуют в акционерные общества (АО). В перечне указано девять позиций:
— «Ритуал»;
— «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани»;
— «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»;
— «Центр подготовки исходной документации»;
— «Дирекция муниципальных жилищных программ»;
— «Горводзеленхоз»;
— «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства»;
— «Городское благоустройство»;
— «Городские мосты».
Работу проведут в четвертом квартале следующего года.
Еще одно изменение, вносимое в документ, коснется перечня хозяйствующих обществ с долей муниципального образования в уставном капитале, акции и доли которых подлежат реализации. Его пополнило три организации: АО «Транспортная карта» и «Черное озеро», КБЭР «Банк Казани».
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