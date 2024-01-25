В Казани ликвидируют МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района»

В Казани ликвидируют Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Московского района». Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

«Ликвидировать МУП „Жилищно-коммунальное управление Московского района“ города Казани, ОГРН 1021603267058, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Груздева, д.5, в срок до 30.09.2024», — сказано в документе.

Комитету земельных и имущественных отношений горисполкома нужно в течение 2 недель принять решение о ликвидации МУП и назначить ликвидационную комиссию, которая должна будет обеспечить в том числе соблюдение прав работников ликвидируемого предприятия согласно законодательству, принятие мер по погашению кредиторской задолженности предприятия, выявленной в ходе ликвидации.