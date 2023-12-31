В Казани к Играм БРИКС отремонтируют Центр гимнастики и еще четыре спортивных объекта

Центр гимнастики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана на подготовку Центра гимнастики и еще четырех спортивных объектов к Играм БРИКС выделят почти 1 млрд 341 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

В частности, капитальный ремонт Центра гимнастики Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма обойдется почти в 139,9 млн рублей, спортивного комплекса «Тулпар» — почти в 169,4 млн рублей, крытого бассейна «Буревестник» — более чем в 109 млн, комплекса пляжных видов спорта — примерно в 92 млн, а Академии тенниса — более чем в 830,6 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 15 января, подрядчики будут определены 17 января.

От исполнителей работ потребуется сдать объекты к 1 декабря 2024 года. При этом сами Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.

Центр гимнастики примет состязания по спортивной и художественной гимнастике, спорткомплекс «Тулпар» — по каратэ (частично), бассейн «Буревестник» — по фиджитал-футболу, комплекс пляжных видов спорта — по пляжному волейболу и пляжному гандболу, а Академия тенниса — по теннису и (частично) бадминтону.

Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей, а Дворца водных видов спорта и Центра гребных видов спорта — более чем в 1,8 млрд. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что новые спортивные объекты для Игр БРИКС не нужны.