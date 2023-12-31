В Казани к Играм БРИКС обновят Дворец водных видов спорта и Центр гребных видов спорта

Дворец водных видов спорта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана на подготовку Дворца водных видов спорта и Центра гребных видов спорта к Играм БРИКС предполагается направить свыше 1,8 млрд рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт Центра гребных видов спорта обойдется почти в 969,7 млн рублей, а обновление Дворца водных видов спорта — более чем в 912,9 млн рублей.

Upd. (7.20): Во Дворце водных видов спорта речь идет в том числе о ремонте покрытия прыжковых вышек, полов обходных дорожек чаш бассейнов, полов трибун, душевых и санузлов, установке звукопоглощающих панелей, замене кресел и насосов, благоустройстве территории и укладке брусчатки.

При этом в Центре гребных видов спорта помимо проведения ремонтных работ запланировано приобретение оборудования: системы разметки гребных дорожек, 64 гребных лодок разных видов, светодиодного уличного экрана и так далее.

Центр гребных видов спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заказчиком работ выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 15 января, подрядчики будут определены 17 января.

От исполнителей работ потребуется сдать объекты к 1 декабря 2024 года. При этом сами Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.

В частности, Дворец водных видов спорта примет состязания по плаванию и синхронному плаванию, а также по прыжкам в воду (включая прыжки в открытый водоем), тогда как Центр гребных видов спорта — по гребле на байдарках и каноэ и по академической гребле.

Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей. Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что новые спортивные объекты для Игр БРИКС не нужны.