Чернышенко заявил, что новые спортобъекты для Игр БРИКС не нужны

Новые спортивные объекты для Всемирных Игр дружбы и Игр БРИКС не нужны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что в России самая современная инфраструктура, пишет РИА Новости.

Напомним, Игры БРИКС проведут в Казани в июне следующего года. А еще раньше, в феврале – марте 2024-го, в столице Татарстана организуют Игры Будущего.

«Поскольку Россия председательствует в БРИКС в следующем году – это стандартный формат, он ближе к фестивальному спорту, такому, скорее, молодежному, где будут принимать большое количество стран, прежде всего, БРИКС. Он пройдет в Казани, и никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура», – рассказал спикер.

О том, почему именно Казань выбрана местом проведения саммита БРИКС в следующем году и какова цель России на этом саммите, читайте в материале «Татар-информа».