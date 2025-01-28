В Казани к автоматизированной системе управления движением подключат 25 светофоров

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В наступившем 2025 году к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) столицы Татарстана подключат 25 светофоров, что увеличит пропускную способность дорог и уменьшит заторы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В прошлом, 2024 году к АСУДД подключили 30 светофоров, благодаря чему пропускная способность соответствующих участков увеличилось на 15%. Аналогичных показателей Комитет по транспорту рассчитывает добиться и на новых участках. Планы обсуждались на итоговом отчете комитета по итогам прошлого года у главы города Ильсура Метшина.

«За пять лет количество светофоров, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением, выросло в пять раз. И на сегодня половина светофоров города — 266 из 513 <...> — управляется через эту систему. Это позволяет в режиме реального времени контролировать ситуацию на дорогах и в случае необходимости <...> менять продолжительность разрешающих и запрещающих сигналов», — заметил мэр столицы РТ.

«В условиях роста автомобилизации, когда на дорогах города ездит 485 тыс. автомобилей, такая система крайне необходима», — уверен Ильсур Метшин.

Кроме того, еще 130 светофоров оборудованы модемами, которые позволяют в реальном времени получать информацию о работоспособности светофора, координировать и менять режимы работы удаленно.

Адаптивная система управления дорожным движением начала внедряться в Казани в 2012 году, перед Всемирной летней универсиадой. В 2024-м все контроллеры и детекторы, которые используются системой, удалось заменить на отечественные.

Кроме того, в текущем году на остановках Казани установят 58 информационных табло, что увеличит количество остановок общественного транспорта с информацией о движении автобусов до почти трети. На данный момент из почти 1,5 тыс. остановок специальными табло оснащены 380, причем в прошлом году были установлены 54 из них.

Помимо этого, профильный комитет займется обеспечением приоритета движения общественного транспорта. Совместно с Госавтоинспекцией будет прорабатываться вопрос усиления контроля движения по автобусной полосе. Сейчас на 47 улицах города имеются такие выделенные полосы общей протяженностью 183 километра. За 2024 год было зафиксировано 67 тыс. случаев выезда на них.