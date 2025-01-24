news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 24 января 2025 17:35

В Казани предложили изменить режим работы светофоров для уменьшения числа ДТП

В Казани хотят изменить режим работы светофоров на городских перекрестках для снижения числа ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Как рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Казани Михаил Савин, за прошлый год 1514 человек получили травмы различной степени тяжести при ДТП, 444 из них были сбиты. Половина наездов на пешеходов произошла непосредственно на «зебрах».

Сегодня на большинстве казанских перекрестков движение автомобилей и пешеходов регулируется в одной фазе светофорного регулирования. Для предотвращения наездов предлагается включать зеленый свет для пешеходов на пять-десять секунд раньше, чем для транспорта.

Заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров отметил, что изменение режима светофоров может уменьшить трафик, но есть перекрестки с неиспользованным запасом пропускной способности. Он предложил провести эксперимент на одном участке, чтобы испытать новый режим.

#светофоры #госавтоинспекция казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025