В Казани предложили изменить режим работы светофоров для уменьшения числа ДТП

В Казани хотят изменить режим работы светофоров на городских перекрестках для снижения числа ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Как рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Казани Михаил Савин, за прошлый год 1514 человек получили травмы различной степени тяжести при ДТП, 444 из них были сбиты. Половина наездов на пешеходов произошла непосредственно на «зебрах».

Сегодня на большинстве казанских перекрестков движение автомобилей и пешеходов регулируется в одной фазе светофорного регулирования. Для предотвращения наездов предлагается включать зеленый свет для пешеходов на пять-десять секунд раньше, чем для транспорта.

Заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров отметил, что изменение режима светофоров может уменьшить трафик, но есть перекрестки с неиспользованным запасом пропускной способности. Он предложил провести эксперимент на одном участке, чтобы испытать новый режим.