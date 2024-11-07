В Казани и Набережных Челнах за год появилось 19 «умных» светофоров

На перекрестках Казани и Набережных Челнов в этом году установили 19 «умных» светофоров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«В этом году на внедрение интеллектуальных транспортных систем потрачено 141,5 млн рублей. Обустроено 19 светофоров адаптивной системой управления дорожным движением, в том числе 13 в Казанской агломерации, шесть — в Набережночелнинской», — рассказал представитель Миндортранса.

За весь период внедрения интеллектуальных транспортных систем, с 2020 по 2024 год, в Казанской и Набережночелнинской агломерациях установлено более 500 детекторов мониторинга транспортных потоков и 88 комплексов фотовидеофиксации.

Кроме того, на дорогах установлены два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций, 15 табло переменной информации и 200 камер видеонаблюдения. Для адаптивного управления модернизированы 99 светофоров.

Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.