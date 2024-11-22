В Казани изменятся семь автобусных маршрутов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С завтрашнего дня в столице Татарстана изменятся схемы движения семи автобусных маршрутов — №10, 22, 36, 45, 46, 53 и 72. Появятся дополнительные остановки, но в некоторых местах автобусы перестанут высаживать пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изменения вызваны завершением строительства транспортной развязки на пересечении Горьковского шоссе и улицы Восстания, пояснили в городском Комитете по транспорту.

В частности, начиная с 23 ноября автобусы №10, 22, 46 и 53 будут останавливаться недалеко от Республиканской клинической инфекционной больницы напротив центра «Заречье» на улице Восстания. Здесь оборудуют новую остановку, она будет названа в честь медучреждения.

Автобусы №10, 36, 45, 53 и 72 начнут принимать и высаживать пассажиров у остановочного навеса «Ул. Лазарева». Он установлен около дома №17а по улице Болотникова.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

При этом автобусы №45, 53 и 72 при съезде с улицы Степана Халтурина будут поворачивать направо на улицу Краснококшайская и высаживать пассажиров на остановках «Ул. Халтурина» и «Ул. Краснококшайская». Развернувшись по петле, затем они будут следовать по стандартному маршруту.

Для автобуса №22 на улице Пархоменко построят вторую остановку «Травмпункт» — со стороны детского сада №252. Помимо нее, на этом маршруте появятся еще две новые остановки: «Можайского» и «Магазин Факел». После них автобус будет делать разворот на петле и следовать по своей обычной схеме.

Кроме того, у автобусов №36 и 72 из схем движения исчезнет остановка «Идель» на улице Фрунзе, а у автобусов №10 и №53 — «Ул. Светлая» на улице Болотникова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью в Казани ограничат сквозной проезд через Горьковское шоссе.