Сегодня ночью в Казани ограничат сквозной проезд через Горьковское шоссе

В ночь с 22 на 23 ноября в Казани ограничат сквозной проезд через Горьковское шоссе на пересечении с улицей Можайского.

Причина ограничений — реконструкция Горьковского шоссе. По оси проезжей части Горьковского шоссе установят барьерные ограждения безопасности.

ГАИ Казани предупреждает, что при выезде с улицы Можайского будет разрешен только правый поворот.

Водителям для разворота необходимо использовать разворотные петли на улице Горьковское шоссе у дома 55д, а также на пересечении улиц Фрунзе и Кулахметова.