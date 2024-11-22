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Сегодня ночью в Казани ограничат сквозной проезд через Горьковское шоссе
В ночь с 22 на 23 ноября в Казани ограничат сквозной проезд через Горьковское шоссе на пересечении с улицей Можайского.
Причина ограничений — реконструкция Горьковского шоссе. По оси проезжей части Горьковского шоссе установят барьерные ограждения безопасности.
ГАИ Казани предупреждает, что при выезде с улицы Можайского будет разрешен только правый поворот.
Водителям для разворота необходимо использовать разворотные петли на улице Горьковское шоссе у дома 55д, а также на пересечении улиц Фрунзе и Кулахметова.
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