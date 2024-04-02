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Из-за строительства метро перекрыт участок ул.Фучика в Казани
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До 26 декабря ограничено движение по участку проезжей части по улице Фучика. Об этом предупреждает мэрия Казани.
Проезд перекрыт на отрезке от дома №94 до улицы Чингиза Айтматова.
Напомним, что здесь, на пересечении улиц Фучика и Ломжинской, возводится станция метро «100-летие ТАССР», или «Зилант». Увидеть, как будут выглядеть новые станции второй ветки метрополитена, можно в материале «Татар-информа».
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