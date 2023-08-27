В Казани из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

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В столице Татарстана вновь частично перекроют движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом предупреждает мэрия Казани.

С 1 по 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 полностью закроют местный проезд и частично — проезжую часть, поясняет городской Комитет внешнего благоустройства.

На этот раз причиной временных неудобств станут работы по выносу тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена. Причиной действующего в августе ограничения движения по улице Фучика является строительство Вознесенского тракта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на строительство второй линии казанского метро хотят направить еще почти миллиард рублей.