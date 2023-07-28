На строительство второй линии казанского метро хотят направить еще почти миллиард рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена (от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова») планируется направить еще более 932,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о таких работах, как сооружение лестничных сходов станции метро «Ул. Ак. Сахарова» и прокладка левого тоннеля на перегоне от этой станции до станции «100-летие ТАССР» длиной 340 метров.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подача заявок завершится 4 августа, итоги аукциона подведут 8 августа. Подрядчик будет обязан выполнить работы к 12 декабря текущего года.

В начале июля на сайте госзакупок был размещен другой тендер на строительство первого участка второй ветки казанского метро на 943,7 млн рублей. В документации к нему упоминалась прокладка левого и правого тоннелей (длиной 100 метров) на упомянутом выше перегоне, а также строительство вестибюля на станции «Ул. Ак. Сахарова».

Длина первого участка второй линии Казанского метрополитена составит 5,75 километра. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».