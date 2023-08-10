Опубликована схема перекрытия улицы Фучика в Казани

С сегодняшнего дня в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по ул.Фучика. Перекрыт участок дороги от улицы Закиева до улицы Минской.

Схему перекрытия и объезда участка дороги опубликовала администрация Советского района.

Действовать ограничение будет до 30 августа. Общественный транспорт по-прежнему продолжит курсировать.

Напомним, дорогу частично перекрыли из-за строительства Вознесенского тракта, которое проводится в два этапа. Сообщалось, что первый этап работ завершится до конца года.