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Опубликована схема перекрытия улицы Фучика в Казани
С сегодняшнего дня в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по ул.Фучика. Перекрыт участок дороги от улицы Закиева до улицы Минской.
Схему перекрытия и объезда участка дороги опубликовала администрация Советского района.
Действовать ограничение будет до 30 августа. Общественный транспорт по-прежнему продолжит курсировать.
Напомним, дорогу частично перекрыли из-за строительства Вознесенского тракта, которое проводится в два этапа. Сообщалось, что первый этап работ завершится до конца года.
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