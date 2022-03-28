В Казани из-за реконструкции коллектора до 17 мая продлено ограничение по ул.Амирхана

Ограничение движения автотранспорта по ул.Амирхана в Казани из-за строительства третьего Северного канализационного коллектора продлено до 17 мая. Об этом сообщает портал мэрии города.

Ремонт коллектора продолжается на участке ул.Амирхана — от пересечения с ул.Чистопольская до пересечения с ул.Четаева при движении в сторону пр.Ямашева.

Реконструкция третьего Северного канализационного коллектора стартовала на улице Чистопольская в Казани в начале марта. Работы на одном из крупнейших инфраструктурных объектов будут проводиться в несколько этапов. Полную реконструкцию двух километров коллектора МУП «Водоканал» планирует завершить в этом году. Полная стоимость реконструкции составляет порядка 1,6 млрд рублей. Восстановительные работы на участке северного коллектора, который был построен в 1985 году и является одним из старейших в городе, ведутся с октября 2021 года.