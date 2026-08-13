В Казани из-за «Новой волны» перекроют объездную дорогу у «Ак Барс Арены»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана из-за проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026 года на неделю ограничат движение по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Дорога будет закрыта с 00.00 19 августа до 23.59 26 августа, уточнили в городской администрации.

Кроме того, как ранее сообщал «Татар-информ», при необходимости движение и парковка будут ограничены на следующих улицах:

– улица Чистопольская от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Хусасина Ямашева – при движении от улицы Абдуллы Бичурина (за исключением съезда на проспект Фатиха Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима);

– улица Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская – в обоих направлениях;

– проспект Ямашева на участке от улицы Адоратского до Сибирского тракта – в обоих направлениях;

– улица Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Ямашева – при движении от улицы Журналистов;

– улица Чистопольская на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского – при движении от проспекта Ямашева;

– дублер улицы Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская.

Казанский ФК «Рубин» призвал своих болельщиков 19 августа, в день матча со «Спартаком», отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом или такси – в связи с временным изменением схемы организации парковочного пространства у «Ак Барс Арены».