«Рубин» просит болельщиков в день матча со «Спартаком» отказаться от личных авто

Стадион «Ак Барс Арена»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский «Рубин» призывает своих болельщиков 19 августа, в день матча со «Спартаком», отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом или такси.

Дело в том, что в связи с проведением фестиваля «Новая волна» схема организации парковочного пространства будет временно изменена. Главные парковки стадиона «Ак Барс Арена» – P8 и P9 – будут закрыты, и, соответственно, количество машино-мест окажется существенно ограничено, информирует пресс-служба клуба.

Болельщики смогут воспользоваться двумя парковочными зонами:

– парковкой P10;

– парковкой Дворца водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70).

Схема: www.rubin-kazan.ru

При наличии свободных мест также можно будет воспользоваться парковками расположенных в относительной близости торговых объектов:

– ТРК «XL» (пр. Хусаина Ямашева, 97);

– ТЦ «Савиново» (пр. Хусаина Ямашева, 93);

– гипермаркет «Лемана ПРО» (пр. Фатыха Амирхана, 3);

– гипермаркет «МЕГАСТРОЙ» (ул. Гаврилова, 5).

До и после матча желающие смогут воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами по маршруту станция метро «Козья Слобода» – стадион «Ак Барс Арена» и обратно. Кроме того, после завершения игры для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана намерены ограничить движение транспорта из-за проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026 года.