В Казани из-за метели временно закрылась смотровая площадка «Чаши»
Для безопасности казанцев смотровая площадка Центра семьи «Казан» временно не принимает гостей. Некоторое время находиться на площадке будет небезопасно. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города в своем телеграм-канале.
«Смотровая площадка вновь будет открыта, когда позволят погодные условия», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе дирекции.
Ранее площадка уже была временно закрыта из-за неподходящих погодных условий. Меры были приняты 23 ноября из-за последствий ледяного дождя.
Отметим, на Казань обрушились метель и снегопады. Улицы столицы завалило снегом, водителей призывают быть осторожными.