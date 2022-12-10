В Казани из-за метели временно закрылась смотровая площадка «Чаши»

Для безопасности казанцев смотровая площадка Центра семьи «Казан» временно не принимает гостей. Некоторое время находиться на площадке будет небезопасно. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города в своем телеграм-канале.

«Смотровая площадка вновь будет открыта, когда позволят погодные условия», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе дирекции.

Ранее площадка уже была временно закрыта из-за неподходящих погодных условий. Меры были приняты 23 ноября из-за последствий ледяного дождя.

Отметим, на Казань обрушились метель и снегопады. Улицы столицы завалило снегом, водителей призывают быть осторожными.