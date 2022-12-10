Улицы Казани завалило снегом, на уборку вышли 268 единиц техники

На Казань обрушились метель и снегопады, из-за чего дорожным службам приходится работать в усиленном режиме. На уборку вышли 556 дорожных рабочих и 268 единиц специальной техники. Минувшей ночью с улиц города вывезли 2295 тонн снега. Для противогололедной обработки дорог было использовано 364 тонны реагента и 282 тонны песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба городской мэрии.

О проводимой работе отчитался каждый район. Так, фотоотчет с уборкой дорог публикует администрация Вахитовского и Приволжского районов города. «Дорожные службы работают, чистим от снега дороги, остановки, тротуары. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Ухудшение погодных условий ожидается и в начале следующей недели», – говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

На территории Кировского и Московского районов ночью в уборке снега задействовали 30 единиц техники. «Сейчас рабочие продолжают вести работы по очистке и противогололедной обработке дорог, улиц и дворов», – сообщила пресс-служба районной администрации.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Кадры с усиленной уборкой дорог публикует также администрация Советского района. Напомним, «Татар-информ» сообщал, что в выходные Татарстан накроет метель с мокрым снегом. По сообщению Гидрометцентра РТ, такая же погода ожидается в начале будущей рабочей недели – с метелями, мокрым снегом и ледяным дождем.