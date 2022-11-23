Смотровая площадка «Чаши» временно закрыта из-за непогоды

Для безопасности казанцев смотровая площадка Центра семьи «Казан» временно не принимает гостей. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Меры приняты из-за последствий ледяного дождя. Некоторое время находиться на площадке будет небезопасно. В дирекции подчеркнули, что площадка может не открыться и завтра, однако об этом станет известно позднее.

Напомним, что сегодня в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.