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Ру Тат
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Общество
23 ноября 2022  17:17

Смотровая площадка «Чаши» временно закрыта из-за непогоды

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Для безопасности казанцев смотровая площадка Центра семьи «Казан» временно не принимает гостей. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Меры приняты из-за последствий ледяного дождя. Некоторое время находиться на площадке будет небезопасно. В дирекции подчеркнули, что площадка может не открыться и завтра, однако об этом станет известно позднее.

Напомним, что сегодня в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.

#смотровая площадка #центр семьи казан
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