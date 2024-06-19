В Казани из-за Игр БРИКС в двух местах временно ограничили движение и парковку

Фото: kzn.ru

На двух участках дорог в Ново-Савиновском и Приволжском районах столицы Татарстана из-за продолжающихся Спортивных игр стран БРИКС временно ограничили движение и парковку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, до 23.59 28 июня ограничены движение и парковка транспорта на участке от улицы Хусаина Мавлютова до въезда через транспортный КПП Деревни Универсиады. Исключение предусмотрено лишь для автомобилей, имеющих специальные пропуска по форме Дирекции спортивных и социальных проектов, уточнили в городской администрации.

Кроме того, до 23.59 22 июня под запретом парковка около дома №2 по улице Алексея Козина, уточнили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.