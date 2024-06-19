26 медалей за шесть дней: чем отличились звезды Татарстана на Играх БРИКС

Фото: minsport.tatarstan.ru

Так держать, татарстанцы!

Татарстанские спортсмены принимают активное участие в Играх БРИКС. Больше всего наших представителей в соревнованиях по корэш (9 человек), борьбе на поясах (5 человек) и прыжкам в воду (4 человека). По данным на утро 19 июня, на счету спортсменов из республики 26 медалей: 13 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Золото Игр завоевали Зулфат Гараев и Кирилл Бажин (тяжелая атлетика), дважды – Даниел Маринов (спортивная гимнастика), четырежды – Агния Тулупова, Александра Кленина (синхронное плавание), Сергей Сирант и Евгения Косецкая (бадминтон), Никита Шлейхер (прыжки в воду).

Серебро на счету Ксении Задворновой (самбо) и дважды – Даниела Маринова, Сергея Сиранта и Павла Монича (бадминтон), Артема Косова (гребной спорт), Юлии Сохацкой (легкая атлетика).

Бронзовые награды положили в копилку сборной Элкан Гвазава (тяжелая атлетика), Павел Монич, Дарья Ахмерова (тяжелая атлетика), Рамиля Вахитова (легкая атлетика), Даниел Маринов.

Рассказываем подробнее о татарстанских героях Игр БРИКС.

Евгения Косецкая лучшая в отечественном женском бадминтоне, мастер спорта международного класса Фото: badmintonrt.ru

Крепче за ракетку держись!

Евгения Косецкая лучшая в отечественном женском бадминтоне, мастер спорта международного класса. На Играх БРИКС спортсменка забрала золотую медаль в одиночном женском разряде.

За 21 год своей спортивной карьеры Косецкая стала 15-кратной чемпионкой России. Из них 9 раз в одиночном, три раза в парном разрядах и два раза в командных соревнованиях. Она серебряная и трижды бронзовая призерка чемпионата Европы и участница Олимпийских игр-2021 в Токио.

16 июня Сергей Сирант стал победителем Игр БРИКС в мужском одиночном разряде Фото: minsport.tatarstan.ru

Сергей Сирант, как и Косецкая, мастер спорта международного класса и участник Олимпийских игр-2021 в Токио. На европейских чемпионатах по бадминтону он становился обладателем серебряных и бронзовых наград.

В прошлом году он стал чемпионом России, а 2022 году обладателем Кубка страны и победителем командных соревнований. Сирант восемь раз выигрывал серебро на уровне чемпионата и Кубка страны как в личном, так и командном состязаниях. На его счету около 20 золотых медалей различных российских турниров, 5 серебряных и 4 бронзовых награды.

16 июня Сирант стал победителем Игр БРИКС в мужском одиночном разряде, а также занял второе место в парном мужском разряде с Павлом Моничем.

В Играх БРИКС воспитанник казанского КОС «Синтез» Никита Шлейхер стал победителем в прыжках в воду с трамплина (3 м) Фото: tatdiving.ru

Шлейхер зажигает в водных видах спорта

В Играх БРИКС воспитанник казанского КОС «Синтез» Никита Шлейхер стал победителем в прыжках в воду с трамплина (3 м) и завоевал серебряный призер соревнований по прыжкам в воду с вышки на Играх БРИКС. Наконец, накануне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов стали чемпионами в синхронных прыжках в воду с трамплина 3 метров. Спортсмены заработали 446,34 балла.

Одной из его сильных сторон считаются синхронные прыжки. Об этом можно судить и по его наивысшим достижениям на Олимпиаде: 7-е место с 10-метровой вышки (2016, Рио-Де-Жанейро, Бразилия) и 8-е в прыжках с трамплина 3 м (2020, Токио, Япония). С этой же высоты он установил лучший личный результат на чемпионате Европы – 5-е место (2019, Кванджу), а также 5-е место в микст-дуэте на вышке 10 м (2015, Казань).

В 2018 году он взял серебро в синхронных прыжках на Кубке мира (Вуханг, Китай). Также на этапах мировой серии дважды становился победителем в микст-дуэте 10 м (2018, Казань) и в 10 м синхронных прыжках (2020, Монреаль). Кроме того, Шлейхер трижды чемпион Европы и четырежды обладатель второго и третьего мест. На Всемирной летней Универсиаде-2017 (Тайбэй) он завоевал золото и серебро.

Шлейхер девять раз становился чемпионом России и пять раз серебряным призером. В борьбе за Кубок России он шесть раз брал золотые медали, четыре раза – серебряные и бронзовые. Несмотря на все регалии и многочисленные трофеи, сам воспитанник казанского КОС «Синтез» не чувствует себя звездой международных Игр в Казани. Об этом он скромно пояснил в интервью корреспонденту «ТИ-Спорт».

«У нас здесь Саша Бондарь, который является бронзовым призером Олимпийских игр. У него намного больше регалий, чем у меня. На себе не ощущаю такого статуса, я еще не достиг тех высот, что Саша. Нет и ощущения, что такой статус должен для меня что-то поменять», – сказал Шлейхер.

В Играх БРИКС гимнаст Даниел Маринов собрал пять медалей Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

5 медалей Маринова в спортивной гимнастике

В Играх БРИКС гимнаст Даниел Маринов собрал пять медалей: два золота в упражнениях на параллельных брусьях и в личном многоборье, два серебра в опорном прыжке и на перекладине и бронзу на кольцах. Интересно, что Маринов выступал с травмой плеча. Этим и объясняется третье место в последней дисициплине. Для 19-летнего гимнаста это дебютные соревнования международного значения.

Маринов двукратный чемпион России по спортивной гимнастике. В медальном зачете он шесть раз становился победителем на отечественных соревнованиях в различных дисциплинах, четырежды серебряным и трижды – бронзовым призером.

Известно, что Даниел патриот и, несмотря на двойное гражданство (российское и болгарское), в перспективе планирует выступать на международной арене только под флагом России. Об этом он рассказал в интервью перед Играми БРИКС нашему изданию.

«Скажу так – я не привык заглядывать так далеко. Пока что меня все устраивает и выступать за другую страну большого желания нет. Верю и надеюсь, что вскоре все наладится и будет возможность представить себя на международном уровне в составе России», – сказал Маринов.

Ксения Задворнова (вторая слева) считается одной из самых титулованных татарстанских спортсменок по боевому самбо Фото: dinamo.tatarstan.ru

Искусство боя – целая философия

Ксения Задворнова считается одной из самых титулованных татарстанских спортсменок по боевому самбо. На счету 25-летней самбистки 9 титулов, из них 8 золотых и всего лишь одна серебряная медаль. В Играх БРИКС Задворнова выиграла серебро в турнире по самбо среди женщин до 80 кг.

На международных соревнованиях она уверенно оформила звание чемпионки мира (2023, Ереван) и Европы (2024, Нови-Сад, Сербия). На чемпионате России последние три года подряд она трижды становилась победительницей соревнований и один раз была удостоена второго места.

Кроме того, в 2023 году она заработала три золотых медали на Всероссийской Спартакиаде сильнейших (Казань), Играх стран СНГ (Жлобин, Беларусь) и Международном фестивале университетского спорта (Екатеринбург).

Зулфат Гараев занял первое место на соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг на Играх БРИКС Фото: dinamo.tatarstan.ru / ФТАР

Рекорды тяжелой атлетики

Зулфат Гараев занял первое место на соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг на Играх БРИКС. Кроме того, он установил рекорд России, подняв в рывке штангу весом 156 кг. Толчком ему удалось взять 180 кг. В сумме он набрал 336 кг.

Гараев мастер спорта международного класса. Из наград международного значения на счету 24-летнего спортсмена одна бронзовая медаль чемпионата мира (2021). Большинство его достижений пока на уровне юношеских и юниорских соревнований, а это порядка 8 наград за первые три места.

На российских соревнованиях на его счету 4 золота в первенствах, а также 7 золотых и 2 серебряных награды в чемпионатах и кубках страны.

Дарья Ахмерова – обладательница бронзовой медали Игр БРИКС в дисциплине тяжелая атлетика до 81 кг Фото: ФТАР

Дарья Ахмерова – обладательница бронзовой медали Игр БРИКС в дисциплине тяжелая атлетика до 81 кг. Она также мастер спорта международного класса. Ахмерова чемпионка Европы (2021). Среди юниорок она стала победительницей на первенстве Европы (2021) в Финляндии.

На счету девушки 5 золотых побед и одна серебряная в кубках, первенствах и чемпионатах России.

Известно, что перед соревнованиями тяжелоатлетка прошла серьезный курс лечения. Об этом рассказал тренер спортсменки нашему изданию. «Нам приходилось придумывать что-то, волшебством заниматься. И вот так вот мы в мучениях потихоньку подготовились», – отметил Анвар Ахмеров.

Еще одна медаль на счету татарстанского воспитанника и сборной команды России гребца Артема Косова (справа). Он занял второе место в дисциплине по гребному спорту в восьмерке рулевым Фото: dinamo.tatarstan.ru

Водные виды спорта – выносливость и грация

Еще одна медаль на счету татарстанского воспитанника и сборной команды России гребца Артема Косова. Он занял второе место в дисциплине по гребному спорту в восьмерке рулевым.

Косов мастер спорта международного класса. В 2015 году он занял 5-е место на чемпионате мира (Эгебелет, Франция). Артем серебряный и трижды бронзовый призер чемпионата Европы. В 2011 году он завоевывал золото на Кубке мира и бронзу в 2017-м.

В 2016 году Косов стал победителем в составе европейской квалификационной регаты при отборе на Олимпийские игры (2016, Рио-де-Жанейро). И стал участником Олимпиады в тот год, заняв вместе с командой 10-е место. В рамках финальной Олимпийской квалификационной регаты в 2021 году становился серебряным призером. Из достижений на отечественной арене – Кубок России и звание семикратного чемпиона страны.

Синхронистка из Казани Агния Тулупова собрала на Играх БРИКС 4 золотых медали в акробатической, технической и произвольной группах Фото: dinamo.tatarstan.ru

Синхронистка из Казани Агния Тулупова собрала на Играх БРИКС 4 золотых медали в акробатической, технической и произвольной группах. Тулупова воспитанница казанской школы Татьяны Покровской, представительница спортивного общества «Динамо» РТ, спортсменка сборной команды России. В свои 19 лет она уже становилась чемпионкой России.