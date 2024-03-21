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В Казани из-за эстафеты ограничат движение по ряду улиц
В столице Татарстана 25 апреля из-за проведения 82-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан» ограничат движение по ряду улиц в центре города. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
С 13 до 17 часов 25 апреля, на время подготовки и проведения спортивного мероприятия, движение окажется перекрыто в обоих направлениях:
— по улице Кремлевская от улицы Профессора Нужина до площади Первого Мая,
— по проспекту Шейнкмана на территории Казанского
Кремля,
— по улице Лобачевского от улицы Дзержинского до улицы Кремлевская,
— по улице Астрономическая от улицы Профсоюзная до улицы Кремлевская,
— по улице Кави Наджми от улицы Дзержинского до улицы Кремлевская и от пересечения улиц Рахматуллина и Кави Наджми до улицы Кремлевская,
— по улице Мусы Джалиля от улицы Профсоюзная до улицы Дзержинского,
— по улице Чернышевского от улицы Профсоюзная до улицы Дзержинского.
Легкоатлетическая эстафета проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом и дальнейшей популяризации легкой атлетики в Казани. Она будет посвящена Году семьи.
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план соответствующих мероприятий.
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