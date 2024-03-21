В Казани более чем на месяц ограничат движение по улице Лейтенанта Красикова

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В столице Татарстана более чем на месяц ограничат движение транспорта по улице Лейтенанта Красикова. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Участки улицы около домов №1 и №3 окажутся закрыты для машин с 25 марта по 30 апреля, отмечается в тексте документа.

Схема организации дорожного движения на улице Лейтенанта Красикова Изображение: скриншот документации

Причиной временных неудобств станут работы по ремонту участка водопровода, проходящего по улицам Окраинная, Лейтенанта Красикова и Бирюзовая от насосной станции второго подъема на улице Магазинная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на участке улицы Кави Наджми в Казани введут одностороннее движение.