В Казани еще один автобусный маршрут перешел на бескондукторную схему оплаты

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С сегодняшнего дня автобусный маршрут №62 в столице Татарстана перешел на бескондукторную оплату проезда. Об этом сообщает МУП «ПАТП №2» в своем Telegram-канале.

Бескондукторная система оплаты проезда установлена в 12 автобусах. «Девятого января данные автобусы вышли на маршрут без кондукторов», — отметили в ПАТП №2.

Электронные устройства для оплаты проезда с помощью транспортных и банковских карт находятся на поручнях у входа на площадки автобусов. После успешной транзакции на экране устройства появляется надпись «проезд оплачен» и галочка. Наличными оплатить проезд можно у водителя.

В автобусах, курсирующих по маршруту №62, размещены брошюры с инструкцией, как оплачивать проезд. Кроме того, работает автоинформатор — он рассказывает пассажирам о новом способе оплаты проезда.

В автобусах №62 размещены брошюры с инструкцией как оплатить проезд, сообщает МУП «ПАТП №2». Также работает автоинформатор, который рассказывает пассажирам о новом способе оплаты проезда.

Ранее, в начале декабря прошлого года, на бескондукторную оплату проезда перешли автобусные маршруты №72 и 75. Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд более чем в восемь раз, с 300 рублей до 2,5 тыс. Новелла уже вступила в силу.