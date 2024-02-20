В Казани дом, где жил писатель Максим Горький, может стать гостиницей

Дом №60 по ул.Ульянова-Ленина в Казани, где в 1884 году проживал писатель Максим Горький (Алексей Пешков), может стать гостиницей. Сейчас на объекте культурного наследия проводятся противоаварийные работы. Закончить ремонт планируют до июня 2024 года, рассказал журналистам председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В прошлом году было проведено техническое обследование. Часть конструкций находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные участки — в аварийном. Рядом расположены современный ресторан и гостиничный комплекс. Разваленное здание в центре города портит облик Казани», — сказал он.

Гущин отметил, что пристрой дома признан аварийным. Постройка находится в удручающем состоянии, ее часть уходит в овраг. Имелась угроза внезапного обрушения и причинения вреда жизни и здоровью людей.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Внутри дома за последние 30 лет не осуществлялась реставрация. Наблюдаются сквозные трещины, попадает вода, отслоение пристроя от основного здания составляет 30 сантиметров. Соответственно, мы настояли на срочных противоаварийных работах», — добавил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Предусмотрена фиксация пристроя к основному зданию с помощью тяжей из стальных пластин, бурение винтовых свай для опорной системы, поэтапный демонтаж строительных конструкций аварийного пристроя. Демонтированные элементы, не подлежащие сохранению ввиду утраты их прочности и целостности, будут воссозданы по выполненным обмерам.

Иван Гущин добавил, что дом находится в частной собственности, его приобрели полтора года назад. В ходе работ проведут ремонт и реставрацию фундамента, усиление стен, восстановление деревянных перекрытий, фасада и отопление.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«На сегодняшний день у него статус жилого дома. Он не сносится и не утрачивает своего статуса ОКН. Собственник разработал соответствующий проект, и рабочие разбирают аварийный пристрой. Нам важно запустить в дом тепло, чтобы он смог надлежаще эксплуатироваться. Мы не уверены, что правообладатели успеют сделать дом до саммита БРИКС, но в любом случае будем настаивать на срочных работах», — добавил он.

Деревянный дом, обитый тесом, построен в 1875 году. В этом доме жил А.М.Пешков (Горький). В августе 1884 г. будущий писатель приехал в Казань, чтобы поступить в университет. Поселился в доме на углу Первой горы и Лихачевского переулка, который принадлежал Евреиновым. С Н.Евреиновым он познакомился в Нижнем Новгороде, и тот пригласил его к себе в Казань. В этом доме А.М.Пешков прожил две недели. В 1953 году на здании была установлена мемориальная доска.