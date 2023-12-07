В Казани начнется реставрация дома по ул.Пушкина, где жил Максим Горький

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани выдано разрешение на реставрацию исторического здания №24 по ул.Пушкина. В 80-х годах XIX века здесь жил писатель Максим Горький, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Для сохранения объекта, состояние которого сейчас оценивается как аварийное, проведут консервацию, очистку территории, восстановление участков асфальта в прифундаментной зоне, устройство временной кровли и усиление покрытия.

На время работ площадку огородят, дом обнесут неинвентарными лесами и баннерным полотном с изображением здания.

«Дом (один из флигелей Марусовки), в котором в 1884-1885 гг. жил А. М. Горький» — это кирпичное неоштукатуренное двухэтажное здание с мезонином. С фасадной части у него есть два пристроя с лестницами и подсобными помещения. С улицы здание отгорожено домом постройки 1930 года, на котором установлена памятная доска.