В Казани в доме, где жил А. М. Горький, проводят противоаварийные работы

В Казани проводят противоаварийные работы в доме, где в 1884 году жил писатель Алексей Горький. Объект культурного наследия находится на ул. Ульянова–Ленина, 60, пишет пресс-служба комитета по охране памятников РТ.

«На основании акта технического состояния и комплексных инженерно-технических исследований, строительные конструкции памятника признаны неудовлетворительными, на отдельных участках - аварийными. Выявлены дефекты и повреждения конструкций пристроя. Имелась угроза внезапного обрушения и причинения вреда жизни и здоровью людей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее разрешение комитета получено лицензированной организацией в октябре 2023 года со сроком до июня 2024 года.

Планируется фиксация пристроя к основному зданию с помощью тяжей из стальных пластин, бурение винтовых свай для опорной системы, поэтапный демонтаж строительных конструкций аварийного пристроя. Демонтированные элементы, которые нельзя сохранить из-за утраты прочности, воссоздадут по выполненным обмерам.

На время работ на объекте будут вести авторский и технадзор, который проследит за качеством выполнения работ.

Ранее сообщалось, что в Казани начнется реставрация дома по ул. Пушкина, где жил Максим Горький.

фото: комитет по охране памятников РТ