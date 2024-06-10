В Казани до середины августа ограничат движение по улице Мусина

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Мусина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, с 24 июня по 15 августа полностью перекроют проезжую часть и тротуар на участке от пересечения улицы Мусина с улицей Четаева до здания №54 по улице Четаева.

Позднее, 11 июля, но тоже до 15 августа полностью закроют проезжую часть и тротуар на участке от здания №54 по улице Четаева до здания №33а по улице Чистопольская, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода. Ранее стало известно, что ремонт теплосетей по улицам Салимжанова и Мусина обойдется в 15,6 млн рублей.