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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до середины августа ограничат движение по улице Мусина
В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Мусина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, с 24 июня по 15 августа полностью перекроют проезжую часть и тротуар на участке от пересечения улицы Мусина с улицей Четаева до здания №54 по улице Четаева.
Позднее, 11 июля, но тоже до 15 августа полностью закроют проезжую часть и тротуар на участке от здания №54 по улице Четаева до здания №33а по улице Чистопольская, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода. Ранее стало известно, что ремонт теплосетей по улицам Салимжанова и Мусина обойдется в 15,6 млн рублей.
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