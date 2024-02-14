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Ремонт теплосетей по ул. Салимжанова и Мусина в Казани обойдется в 15,6 млн рублей
«Татэнерго» выступает заказчиком по ремонту теплосетей по ул. Салимжанова и Мусина, который обойдется в 15,6 млн рублей. Тендер с соответствующей информацией опубликован на сайте госзакупок.
На этот год запланирован капитальный ремонт тепловых сетей Казани с предварительной подготовкой проектной документации. Речь идет о внутриквартальных тепловых сетях по ул. Салимжанова и ул. Мусина с последующим восстановлением поврежденных в ходе выполнения работ дорог и тротуаров.
Согласно опубликованным документам, работы должны быть завершены в сентябре этого года. Подача заявок на участие в электронном аукционе по определению исполнителя завершится в следующий понедельник, 19 февраля.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что нужно минимум 200–300 млрд рублей на всю республику, чтобы решить проблему с изношенными коммунальными сетями.
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