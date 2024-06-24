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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до конца июля будет частично перекрыта ул. Шамиля Усманова
В столице Татарстана с завтрашнего дня перекроют частично улицу Шамиля Усманова – временные трудности связаны с реконструкцией тепловода. Об этом сообщает мэрия Казани.
Ограничительный режим будет действовать с 25 июня по 25 июля в районе дома №10.
Ранее сообщалось, что на четырех улицах Казани ограничат движение до середины сентября, а в Ново-Савиновском районе города по просьбе горожан организуют одностороннее движение по внутриквартальному проезду у проспекта Ямашева.
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