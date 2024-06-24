В Казани до конца июля будет частично перекрыта ул. Шамиля Усманова

В столице Татарстана с завтрашнего дня перекроют частично улицу Шамиля Усманова – временные трудности связаны с реконструкцией тепловода. Об этом сообщает мэрия Казани.

Ограничительный режим будет действовать с 25 июня по 25 июля в районе дома №10.

Ранее сообщалось, что на четырех улицах Казани ограничат движение до середины сентября, а в Ново-Савиновском районе города по просьбе горожан организуют одностороннее движение по внутриквартальному проезду у проспекта Ямашева.