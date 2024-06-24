По просьбе казанцев на одном из проездов организуют одностороннее движение

По внутриквартальному проезду у домов №№ 48, 48б и 50 по проспекту Ямашева в Ново-Савиновском районе Казани организуют одностороннее движение и запретят парковку. Изменения вносятся по обращениям горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке протяженностью более 200 метров установят 23 дорожных знака. Изменения начнут действовать с понедельника 24 июня – после того, как специалисты завершат монтаж всех дорожных указателей.