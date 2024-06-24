news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На четырех улицах Казани ограничат движение до середины сентября
Скопировать ссылку
В Казани на четырех улицах частично перекроют дорогу до середины сентября 2024 года. Временные неудобства связаны с работами по размещению трассы электрокабеля и кабеля связи. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Так, с 27 июня и до 12 сентября будут недоступны для автомобилистов следующие участки:
- в районе здания №80 и дома №87 по ул. Восстания;
- улицы Восстания и Васильченко в районе сквера им.Васильченко;
- ул. Кулахметова в районе жилого дома №87 и здания №83а по ул.Восстания;
- ул. Шамиля Усманова в районе здания №83а по ул. Восстания;
- ул. Шамиля Усманова в районе жилого дома №35 по ул. Кулахметова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2