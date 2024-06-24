На четырех улицах Казани ограничат движение до середины сентября

В Казани на четырех улицах частично перекроют дорогу до середины сентября 2024 года. Временные неудобства связаны с работами по размещению трассы электрокабеля и кабеля связи. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, с 27 июня и до 12 сентября будут недоступны для автомобилистов следующие участки: