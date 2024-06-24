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Общество 24 июня 2024 14:32

На четырех улицах Казани ограничат движение до середины сентября

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В Казани на четырех улицах частично перекроют дорогу до середины сентября 2024 года. Временные неудобства связаны с работами по размещению трассы электрокабеля и кабеля связи. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, с 27 июня и до 12 сентября будут недоступны для автомобилистов следующие участки:

  • в районе здания №80 и дома №87 по ул. Восстания;
  • улицы Восстания и Васильченко в районе сквера им.Васильченко;
  • ул. Кулахметова в районе жилого дома №87 и здания №83а по ул.Восстания;
  • ул. Шамиля Усманова в районе здания №83а по ул. Восстания;
  • ул. Шамиля Усманова в районе жилого дома №35 по ул. Кулахметова.
#ограничение движения
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