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Общество 19 сентября 2024 23:42

В Казани демонтируют торговые точки у озера Изумрудное и на улице Баумана

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В столице Татарстана демонтируют пять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Одна из подлежащих сносу торговых точек, характер которых не уточнен, находится на Горьковском шоссе у озера Изумрудное. Другая — на земельном участке с кадастровым номером №16:50:0000005343 по улице Баумана.

Еще два торговых объекта размещены около домов №73 по улице Беломорская и №6 по улице Липатова. Автофургон, который также должен быть демонтирован, стоит вблизи дома №7/2 по улице Копылова.

Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 23 сентября на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 22 декабря текущего года.

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#снос торговых павильонов #демонтаж ларьков
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