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Новости Татарстана и Казани
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В Казани демонтируют торговые точки у озера Изумрудное и на улице Баумана
В столице Татарстана демонтируют пять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.
Одна из подлежащих сносу торговых точек, характер которых не уточнен, находится на Горьковском шоссе у озера Изумрудное. Другая — на земельном участке с кадастровым номером №16:50:0000005343 по улице Баумана.
Еще два торговых объекта размещены около домов №73 по улице Беломорская и №6 по улице Липатова. Автофургон, который также должен быть демонтирован, стоит вблизи дома №7/2 по улице Копылова.
Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 23 сентября на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 22 декабря текущего года.
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