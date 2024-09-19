В Казани демонтируют торговые точки у озера Изумрудное и на улице Баумана

В столице Татарстана демонтируют пять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Одна из подлежащих сносу торговых точек, характер которых не уточнен, находится на Горьковском шоссе у озера Изумрудное. Другая — на земельном участке с кадастровым номером №16:50:0000005343 по улице Баумана.

Еще два торговых объекта размещены около домов №73 по улице Беломорская и №6 по улице Липатова. Автофургон, который также должен быть демонтирован, стоит вблизи дома №7/2 по улице Копылова.

Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 23 сентября на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 22 декабря текущего года.