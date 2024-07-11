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Общество 11 июля 2024 23:01

В Казани демонтируют шесть торговых точек у озера Изумрудное

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В Казани демонтируют шесть торговых точек у озера Изумрудное
Озеро Изумрудное
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана демонтируют девять незаконно установленных торговых объектов, причем шесть из них находятся на Горьковском шоссе около озеро Изумрудное. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Подлежащие сносу торговые точки, характер которых не уточнен, находятся не только на Горьковском шоссе рядом с озером, но и у дома №79а по улице Декабристов и возле дома №16 в Осиновском переулке.

Единственный автофургон, который также должен быть демонтирован, установлен у дома №8 по улице Пионерская.

Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 15 июля на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 13 октября текущего года.

#демонтаж ларьков #озеро изумрудное
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