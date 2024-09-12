Девять незаконных торговых объектов демонтируют в Казани

В столице Татарстана демонтируют девять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Подлежащие сносу торговые объекты, характер которых не уточнен, размещены около домов №61 по улице Чехова, №52 по улице Татарстан и №1в по улице Мира. Еще четыре такие торговые точки находятся на земельном участке по улице Липатова с кадастровым номером 16:50:250262:751.

Автоприцеп и автофургон, которые также должны быть демонтированы, стоит у дома №3 по улице Нигматуллина и на участке с кадастровым номером 16:50:000000:614 вблизи от дома №8 по улице А. Арсланова.

Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 16 сентября на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 15 декабря текущего года.