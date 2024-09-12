news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 сентября 2024 23:56

Девять незаконных торговых объектов демонтируют в Казани

Скопировать ссылку

В столице Татарстана демонтируют девять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Подлежащие сносу торговые объекты, характер которых не уточнен, размещены около домов №61 по улице Чехова, №52 по улице Татарстан и №1в по улице Мира. Еще четыре такие торговые точки находятся на земельном участке по улице Липатова с кадастровым номером 16:50:250262:751.

Автоприцеп и автофургон, которые также должны быть демонтированы, стоит у дома №3 по улице Нигматуллина и на участке с кадастровым номером 16:50:000000:614 вблизи от дома №8 по улице А. Арсланова.

Во всех случаев владельцы торговых объектов не установлены. Несмотря на это, у них есть четыре дня до 16 сентября на добровольный демонтаж. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 15 декабря текущего года.

#демонтаж ларьков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100