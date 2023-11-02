Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В мэрии Казани объяснили, куда бесплатно сдать ртутные градусники
Жители Казани могут бесплатно сдать градусники и другие ртутьсодержащие отходы в 22 контейнера. Об их местоположении рассказали в Комитете ЖКХ исполкома города.
Точки расположены в пяти районах:
— Авиастроительном (ул.Калинина, д 2А, к.1; ул.Беломорская, д.69Г);
— Кировском (в КЦ «Залесный» по переулку Осиновский, д.8; в жилмассиве «Красная горка» по ул.Приволжской, д.97А);
— Московском (в ДК «Юность» по ул.Химиков, д.11);
— Приволжском (в домах культуры в жилмассивах Мирный по ул.Ново-Давликеевской, д.4А и Отары по ул.Калинина, д.60а);
— Советском (в КЦ «Сайдаш» по ул.Ершова, д.57А; Доме культуры в Константиновке по ул.Интернациональной, д.24А, а также ДК в Нагорном и Вознесенском — ул.Локаторная, д.25Б и Нардуган, д.45 соответственно).
Ранее казанцам рассказали, куда можно сдать старые покрышки и просроченные лекарства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»