В мэрии Казани объяснили, куда бесплатно сдать ртутные градусники

Жители Казани могут бесплатно сдать градусники и другие ртутьсодержащие отходы в 22 контейнера. Об их местоположении рассказали в Комитете ЖКХ исполкома города.

Точки расположены в пяти районах:

— Авиастроительном (ул.Калинина, д 2А, к.1; ул.Беломорская, д.69Г);

— Кировском (в КЦ «Залесный» по переулку Осиновский, д.8; в жилмассиве «Красная горка» по ул.Приволжской, д.97А);

— Московском (в ДК «Юность» по ул.Химиков, д.11);

— Приволжском (в домах культуры в жилмассивах Мирный по ул.Ново-Давликеевской, д.4А и Отары по ул.Калинина, д.60а);

— Советском (в КЦ «Сайдаш» по ул.Ершова, д.57А; Доме культуры в Константиновке по ул.Интернациональной, д.24А, а также ДК в Нагорном и Вознесенском — ул.Локаторная, д.25Б и Нардуган, д.45 соответственно).

Ранее казанцам рассказали, куда можно сдать старые покрышки и просроченные лекарства.