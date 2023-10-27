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Во всех районах Казани откроют пункты приема шин и покрышек
В ближайшее время во всех районах Казани откроют пункты приема изношенных шин и покрышек. Сейчас по городу работают шесть таких точек, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Пункты сбора работают по следующим адресам в четырех районах:
— ул.Авангардная, 88а;
— ул.Адоратского, 76б;
— ул.Академика Лаврентьева, 10а;
— ул.Магистральная, 77, к.5;
— ул.Техническая, 118;
— ул.Ф.Амирхана, 101.
Сданные шины УК «ПЖКХ» будет забирать на утилизацию по мере заполнения емкостей. Комитет ЖКХ отмечает, что создание отдельных контейнеров нужно, чтобы автопокрышки не попали с обычным мусором на полигон.
В исполкоме напомнили, что за неправильную утилизацию шин и покрышек гражданам грозит штраф. Так, нельзя выбрасывать их в обычные контейнеры, а также мастерить ограждения и использовать в качестве клумб.
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