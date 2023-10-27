Во всех районах Казани откроют пункты приема шин и покрышек

В ближайшее время во всех районах Казани откроют пункты приема изношенных шин и покрышек. Сейчас по городу работают шесть таких точек, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Пункты сбора работают по следующим адресам в четырех районах:

— ул.Авангардная, 88а;

— ул.Адоратского, 76б;

— ул.Академика Лаврентьева, 10а;

— ул.Магистральная, 77, к.5;

— ул.Техническая, 118;

— ул.Ф.Амирхана, 101.

Сданные шины УК «ПЖКХ» будет забирать на утилизацию по мере заполнения емкостей. Комитет ЖКХ отмечает, что создание отдельных контейнеров нужно, чтобы автопокрышки не попали с обычным мусором на полигон.

В исполкоме напомнили, что за неправильную утилизацию шин и покрышек гражданам грозит штраф. Так, нельзя выбрасывать их в обычные контейнеры, а также мастерить ограждения и использовать в качестве клумб.